Napoli, De Magistris: "Non vado a Torino, ma basta discriminazioni"

Sabato sera a Napoli ci sarà un coprifuoco, del tutto spontaneo. Si gioca Juventus-Napoli e ai tifosi ospiti non è stato permesso di viaggiare per Torino: "Saranno tutti a guardare la partita - ha sorriso il sindaco del capoluogo campano De Magistris -. Si sente l'atmosfera delle grandi occasioni". Niente trasferta nemmeno per il primo cittadino: "Avrei potuto esserci, ma il fatto che molti tifosi non abbiamo potuto farlo mi spingere a restare qui".

La trasferta allo Stadium è stata vietata dalle istituzioni, non senza polemiche: "Ringrazio De Laurentiis per avermi invitato, ma tiferò la squadra restando qui come i nostri tifosi. Spiace la chiusura del settore ospiti, era giusto far vivere anche ai tifosi del Napoli le emozioni di questa splendida sfida. In città ci sarà un coprifuoco". Dopo tanti anni il Napoli sta giocando ad altissimi livelli: "E' il primo anno dopo l'addio di Maradona che la squadra si esprime alla grandissima e sabato sera saremo tutti incollati agli schermi - ha ribadito a Premium Sport -. Dispiace per Carlo Conti e Sanremo, ma nessuno registrerà la partita".



Col sindaco partenopeo c'è spazio anche per l'iniziativa in favore di Koulibaly: "E' stato emozionante l'omaggio del San Paolo, un'immagine bellissima. Una volta i cori erano più violenti, ma ora si va a colpire l'identità, un popolo, il colore della pelle. C'è più cattiveria e questo non fa bene al calcio né all'Italia intera. Lo sport deve unire, basta discriminazioni".