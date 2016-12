Napoli, De Laurentis scuote la squadra: "Non dovete mollare" 

13:17 - La Dinamo Mosca per andare avanti in Europa, l'Atalanta per ripartire in campionato. Basta cali di tensione, occorre restare sul pezzo, ritrovare convinzione, condizione e forza e centrare gli obiettivi: tutto è ancora possibile, l'Europa League e la Coppa Italia sono traguardi possibili e importanti, la qualificazione in Champions è fondamentale.



Partite, prestazioni, figuracce come quella di Verona non sono tollerabili. Perdere altri punti, dopo essere già stati scavalcati dalla Lazio, inammissibile. Quindi, reazione, fiducia, impegno. Il Napoli non deve mai mollare.



Questo il senso del discorso che il presidente De Laurentiis ha tenuto in conference call alla squadra riunita con Rafa Benitez a Castel Volturno. Una bella strigliata per scaricare tutta la rabbia e la delusione per il momento negativo. Toni decisi ma nello stesso tempo parole tese a caricare lo spogliatoio. De Laurentiis ha chiesto insomma di essere concentrati sugli obiettivi in gioco onorando al massimo la maglia, convinto che la professionalità dei giocatori sarà l’arma vincente per raggiungere i traguardi prefissati.

