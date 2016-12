Napoli, De Laurentiis si coccola Benitez e va in pressing per il rinnovo 

10:41 - Aurelio De Laurentiis non molla. Non molla il suo Rafa: questo inizio di 2015 ha rafforzato la già grande considerazione che il presidente del Napoli nutre nei confronti di Benitez e ora, tra una classifica di campionato che rende il secondo posto quanto mai possibile e una Coppa Italia che apre le porte della semifinale con la Lazio, la missione è una sola, convincere il tecnico a rimanere per una anno ancora. Difficile ma non impossibile.

Il messaggio arriva da Los Angeles, dall'altra parte del mondo. Complimenti al Napoli e a Benitez. Un 2015 che, pur al netto della sconfitta contro la Juve, per gli azzurri ha assunto contorni entusuasmanti: bel gioco, divertimento e punti. In campionato quattro vittorie su cinque partite, in coppa due su due, prima l'Udinese e poi l'Inter per guadagnarsi la semifinale. Il presidente è soddisfatto, soddisfato di un Higuain dai numeri strepitosi e dalla tempra da leader, e soddisfatto del lavoro di Benitez, capace di traghettare la squadra fuori dai marosi dello scorso autunno, lanciarla alla conquista della Supercoppa a Doha e adesso proiettarla verso il secondo posto in campionato e verso una possibile riconferma in Coppa Italia. E allora? E allora sul rinnovo non si molla! Il pressing è continuo, Benitez è fondamentale. E non solo sul campo. Un fenomeno anche sul piano organizzativo, sempre un passo avanti. AdL ne è pienamente consapevole. Di mollare il colpo non se ne parla. Nulla va lasciato intentato.