Napoli, De Laurentiis: "Se andremo diretti in Champions faremo tantissimo in estate"

Sembra avere le idee chiare Aurelio De Laurentiis per il prossimo mercato estivo. "C'è molto da fare. Se andiamo diretti in Champions League faremo moltissimo, altrimenti faremo lo stesso. Vediamo come finirà il campionato...", ha dichiarato il presidente partenopeo, il quale si è poi soffermato sulla classifica : "Meritiamo il secondo posto , con l'aiuto dei tifosi possiamo centrarlo, restiamo uniti per queste due settimane che restano".

Poi il n° 1 degli azzurri ha continuato: "Abbiamo fatto un percorso regolare, nella prima parte della stagione eravamo primi, ma altri hanno fatto una rimonta con una crescita straordinaria. Io sono estremamente soddisfatto, non posso convincere tutti". Sui 100 gol del Napoli in stagione: "Mia mamma mi diceva che non ero mai contento. Le nuove generazioni sono così e io mi ritengo della nuova generazione. Non mi accontento mai e interpreto anche i tifosi".



De Laurentiis si è soffermato anche sulla crescita del calcio italiano al Sud, che ha visto le promozioni del Crotone in serie A e del Benevento in serie B. "Il meridione è sempre stato calcisticamente pieno di opportunità". Infine il presidente ha annunciato una novità per il finale di stagione: "Credo che all'ultima partita della stagione farò indossare alla squadra la maglia dell'anno prossimo. Faremo una cosa che non abbiamo mai fatto".