Napoli, De Laurentiis: "Sarri mi ha conquistato subito. Scudetto? Andiamoci piano"

Il poker in casa del Milan ha esaltato il Napoli , ma anche De Laurentiis non ha nascosto la gioia: "Questa vittoria è un regalo per tutti i napoletani - ha commentato a Tiki Taka -, possono essere fieri di noi". Sulla bocca di tutti ci sono le parole "scudetto" e " Sarri ": "Ci proveremo, ma la strada è ancora lunga. Il mister l'ho scelto io, mi ha colpito la semplicità e l'intelligenza. L'ho protetto all'inizio, i tifosi vogliono tutto".

Dopo il 4-0 rifilato al Milan di Mihajlovic l'entusiasmo tra i tifosi azzurri è incontenibile: "E' una vittoria che dedichiamo a chi vive al nord che per una hanno potuto rispondere ai continui sfottò con fierezza, ma anche per chi sta a Napoli perché loro rappresentano il nostro gol. Mihajlovic? Mi piaceva il piglio forte, ma la seconda volta che ci siamo incontrati mi disse che ero scomparso per due settimane. Fu un affronto, seppur educato, e ho capito che avevo più bisogno di un umile professore di calcio. Quando ci affrontò con l'Empoli Sarri ci fece male, poi ho scoperto che legge molto e mi sono convinto a chiamarlo". All'inizio però sono piovute critiche: "Ignoriamo che c'è un mercato durante l'estate e i calciatori all'inizio mal si amalgamano. Ci vuole grande pazienza e nervi saldi, per quello sono rimasto tranquillo perché Sarri l'ho scelto io e ne ero convinto contro tutto lo scetticismo di media e tifosi".

Tra i meriti del tecnico c'è quello di aver rilanciato Lorenzo Insigne: "Lui e Higuain quando si incrociano sono uno spettacolo che rappresenta al meglio Napoli e Argentina, una congiunzione a noi molto cara. Il mister è stato bravo a sistemarlo in un 4-3-3 adatto a lui che e a me piace molto". Per Sarri un solo anno di contratto, ma De Laurentiis chiarisce: "I media hanno la fantasiosa abitudine di inventarsi delle puntate - ha dichiarato il presidente del Napoli . Al mister ho proposto lo stesso contratto che faccio nel cinema ovvero un anno più opzione per altri cinque. E' un vantaggio anche per lui in fondo".

In città però la parola scudetto sta uscendo più del previsto: "Io sono scaramantico, i tifosi possono dire quello che vogliono ma io devo stare coi piedi per terra. La strada è impegnativa e ce la metteremo tutta, le squadre che competono sono tante. Nei prossimi mesi poi ci impegneremo in questa avventura dello stadio e con l'aiuto della Regione stiamo cercando una zona per creare una struttura per il vivaio".