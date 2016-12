Napoli, De Laurentiis: "Sarri blindato per 5 anni"

E' un Aurelio De Laurentiis comprensibilmente soddisfatto quello che commenta a Premium Sport il titolo d'inverno del Napoli : "Siamo in corsa e da 6 anni sempre nelle coppe europee. Non ci manca nulla per arrivare al livello dei grandi club ". Poi su Sarri: "L'ho blindato per 5 anni . Mercato? Cerchiamo un difensore e un centrocampista ". E anche Maradona festeggia su Facebook , ricordando il suo Napoli del 1989.

Così De Laurentiis: "Questo Napoli è sempre in corsa e da sei anni siamo l'unica squadra che gioca in Europa. Ogni anno mettiamo un tassello in più: quello di quest'anno è un campionato competitivo, divertente, emozionante e ogni settimana è uno spettacolo per tutti i tifosi, non solo del Napoli".

La crescita degli azzurri è evidente: "Non ci manca nulla per arrivare al livello dei grandi club: una classifica tedesca ci mette assieme al Barcellona e alla Juve nelle prime tre. Significa che stiamo crescendo: quando sono arrivato in Serie A eravamo 125esimi nel mondo e ora vedo che siamo terzi".

Il presidente azzurro torna sulla battaglia per un calcio migliore: "Non c'è ancora molto da fare nel Napoli, semmai c'è da cambiare nel calcio mondiale a livello istituzionale, visto il fallimento di Blatter: forse non ci devono più essere le retrocessioni, forse bisogna giocare a Natale, forse si giocano troppe partite perché ci sono troppe squadre".

Infine, sul mercato: "Sarri ha un contratto per l'anno in corso e quattro opzioni per i successivi quattro, quindi è blindato. Non c'è nessuno che possa portarlo via: poi, se siamo nel far west, ognuno tirerà fuori le sue pistole. Cerchiamo un difensore centrale e un centrocampista: Maksimovic, Kramer e Herrera ci interessano, abbiamo una rosa di nomi ampia, i nostri uomini sanno perfettamente quali sono le figure di cui abbiamo bisogno, ma non compreremo tanto per comprare. Soriano? Aveva un senso quando giocavamo con il 4-3-1-2, ma con il 4-3-3 quel senso non c'è più".