Napoli, De Laurentiis punge Higuain: "Gli offrivo più della Juve, se n'è andato"

"Higuain ha una famiglia straordinaria, divisa in due bilance: una più sentimentale rappresentata dal padre e dallo stesso Gonzalo, un'altra più commerciale col fratello Nicolas e la madre", ha detto De Laurentiis ripercorrendo la trattativa col fratello-agente del Pipita. "C'era questa clausola rescissoria di 95 milioni di euro per l'estero e di 90 milioni per l'Italia, abbiamo contattato Nicolas e lui disse che a Gonzalo interessava avere una squadra di nomi e star – ricorda il presidente del Napoli -. Mi disse 'Non vuole lavorare con Tizio,' un giocatore straniero che sta facendo benissimo 'e non vuole lavorare con Caio'. A un certo punto è andato alla Juve".



Nella sua intervista, De Laurentiis ha anche ricordato i primi anni nel mondo del calcio, a partire dalla decisione di comprare il Napoli: "Conoscevo la filosofia napoletana ed ho capito quella calcistica. In Italia è lo sport più importante, in America prevale il cinema e volevo unire le due cose – ha detto - Nel 2004 stavo finendo un film con Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow e Jude Law, prendemmo una pausa ed io rientrai a Capri e mi accorsi che il Calcio Napoli non esisteva più. La squadra di Maradona era scomparsa, sembrava un incubo: decisi quindi di comprarla ma pensavo che saremmo ripartiti subito alla grande e non dall'inferno delle serie minori".



"Versai 32 milioni di euro cash per un pezzo di carta... Mi chiesi dove fossero lo stadio di proprietà e i giocatori: quanto al primo, mi dissero che apparteneva al Comune che non ci faceva lavori da trent'anni e che me lo avrebbero dato solo la mattina della partita – ha ricordato il presidente dei partenopei- .Galliani fu carino: mi prestò due calciatori viste le tante difficoltà, uno era Abate e gioca ancora nel glorioso Milan. La FIGC ci fece ripartire dalla C1. In certi paesini dovevamo chiuderci negli spogliatoi, ci sputavano in testa ed io pensai 'Bello, da Hollywood agli sputi...'".



De Laurentiis ha spiegato anche perché fino a oggi non abbia collaborato con Maradona: "Ha un suo problema con il fisco italiano, che ancora secondo le mie informazioni non ha messo a posto – ha spiegato -. Se io faccio un contratto con Maradona e lo pago, allora per il fisco italiano divento perseguibile: diventerei un fuorilegge. Prima di tutto risolva il suo problema con lo stato italiano, poi quando non gli sequestreranno più orologi ed orecchini e dirà 'Aurelio, io amo Napoli e sono libero'... mi piacerebbe fare tanti Napoli nel mondo, tutti guidati dalla creatività di Maradona".



Tra gli argomenti affrontati dal numero uno azzurro anche la super sfida di Champions contro il Real Madrid: "Non abbiamo mai affrontato il Real. Per me nessuno è imbattibile, i risultati delle partite dipendono da tanti fattori – ha affermato -. Il Napoli è cresciuto molto, è l'unica squadra italiana in Europa da sette anni consecutivi. Ma il fatturato è forse un quarto delle big come Real Madrid e le squadre di Manchester, con i proprietari di questi club che hanno caratteristiche ben diverse".