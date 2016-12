Napoli: De Laurentiis non molla Soriano e Vecino. E c'è sempre Henriksen

Il Napoli non molla né Soriano né Vecino. Aurelio De Laurentiis è deciso a insistere per il centrocampista della Sampdoria, che ora vale 15 milioni di euro. Stava per arrivare in estate, ma il trasferimento era saltato all'ultimo secondo per un errore sul contratto. Al contrario, la Fiorentina non vuole cedere Vecino. Così l'alternativa di De Laurentiis rimane Henriksen dell'Az Alkmaar, pronto al grande salto. Lo scrive Il Mattino.