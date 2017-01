Napoli, De Laurentiis: "Maradona sarà ambasciatore azzurro nel mondo"

Diego Armando Maradona ambasciatore del Napoli nel mondo. Lo ha confermato il presidente Aurelio De Laurentiis : "Abbiamo parlato a lungo lo scorso sabato a Roma - ha confermato -. Appena Diego risolverà i suoi problemi col Fisco posso dire che sarà il nostro ambasciatore nel mondo". El Pibe de Oro , in città dopo tantissimo tempo, ha anche colto l'occasione per risolvere un problema: "Dopo 30 anni chiedo scusa a mio figlio Diego, non ti lascerò più".

Debito col Fisco italiano e rapporti col figlio che erano due dei problemi dell'argentino con l'Italia, ma che ora sembra deciso a risolvere. Lo aspetta un ruolo da ambasciatore proposto da De Laurentiis in un incontro a Roma confermato dalle parti: "Non appena la situazione sarà risolta".



Nel cuore di Maradona c'è da sempre l'amore per l'azzurro del Napoli: "Auguro che questa squadra vinca tutto quello che c'è da vincere. So che la gente di Napoli ne ha bisogno. Ora devo andare a Dubai dove ho tre anni di contratto, ma i giocatori del Napoli vogliono che la gente sia felice e quindi vado via tranquillo. Il presidente vuole vincere". La conferma è arrivata dallo stesso De Laurentiis: "Mercato? Questo è già un grande Napoli".