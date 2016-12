Napoli, De Laurentiis: "Lavezzi e Balotelli? Non ci servono"

11:35 - No a Balotelli e Lavezzi, Benitez importante ma non indispensabile: questi i concetti chiave espressi da Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, in un'intervista rilasciata al 'Mattino'. "L'obiettivo del Napoli è essere competitivi sempre. Si vince quando c'è un fronte unico composto da squadra, società e tifosi. Lo scudetto ci sarà quando l'ambiente sarà maturo", ha detto sul sogno di vincere il campionato.

A riguardo De Laurentiis ha anche recitato un 'mea culpa': "Un errore che mi riconosco è aver detto durante il ritiro di Dimaro che avremmo vinto lo scudetto. Sulla razionalità del presidente è prevalsa la passione del tifoso: mi sono lasciato prendere la mano". Resta equilibrato e lucido invece sulle dinamiche di mercato visto che alcuni parlano di un ritorno di Lavezzi e un possibile arrivo di Balotelli: "E a che servirebbe? Siamo copertissimi in attacco, tra un paio di mesi rientra anche Insigne. Si dimentica che Lavezzi ha uno stipendio di 4,5 milioni netti all'anno e che soprattutto è stato lui a voler lasciare il Napoli: lo decise nel 2011 e noi gli chiedemmo di restare ancora un anno, nel 2012 è passato al Paris St. Germain. A volte i procuratori dei calciatori si divertono a tirare fuori il nostro nome, ma noi non c'entriamo né con Lavezzi né con Balotelli".



Il presidente azzurro conferma poi gli acquisti di Strinic e Gabbiadini: "Benitez ci aveva chiesto di coprire due ruoli: è stato preso Strinic perché Ghoulam sarà impegnato in Coppa d'Africa, è arrivato Gabbiadini che può giocare da prima come seconda punta, dopo l''infortunio di Insigne. Gabbiadini ha 23 anni, non rappresenta una soluzione per l'emergenza che si è venuta a creare per l'assenza di Lorenzo ma è anche un investimento per il futuro". La chiusura del presidente è dedicata proprio al tecnico Rafa Benitez che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno: "Mi auguro che voglia restare perché dare continuità a un progetto tecnico o societario è la soluzione migliore. Sapremo tutto tra qualche mese. Ma una cosa è certa: la mentalità internazionale, che io ho voluto proporre affidando la guida della squadra a Benitez, non cambierà, proseguiremo su questa linea che è diventata un nostro principio".