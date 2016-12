Napoli, De Laurentiis: "Innesti importanti per la Serie A e la Champions"

L'INTERVISTA DEL PRESIDENTE DE LAURENTIIS"E' difficile migliorare questa squadra" ha continuato il numero uno azzurro, sottolienando indirettamente la bontà del lavoro sin qui svolto. "Se l'anno scorso avessimo avuto più tempo per preparare il campionato, probabilmente non avremmo sbagliato le prime tre gare e avremmo potuto poi avere quei punti in più per arrivare allo scudetto. L'incidente di Higuain con l'Udinese ci ha poi sicuramente frastornato. Speriamo che nel futuro tutto ciò non si ripeta. Anzi, non si ripeterà, ormai ci siamo ambientati e Sarri conosce bene l'ambiente. Detto questo, è complicato aumentare il valore di questa squadra. Faremo degli innesti perchè con Champions e campionato servono una ventina di giocatori su cui puntare. Stiamo costruendo qualcosa di importante, il nostro allenatore si deve abituare a più competizioni. Quest'anno vogliamo onorare anche Champions League e Coppa Italia. Sono convinto che Sarri ci farà divertire e ne combinerà ancora più belle di quest'anno".



Già Sarri, fenomenale sul campo, più ostico fuori. Almeno secondo De Laurentiis: "Sin da quando l'ho incontrato l'anno scorso in barca con la moglie l'ho accolto nella mia famiglia calcistica. Fuori dal campo è così concentrato e scaramantico, è difficile trascinarlo dietro uno spettacolo o una conversazione, lui vuole essere così e lo rispetto. Ci ho messo un po' di tempo per capirlo ma l'importante è che è bravo sul campo".



Azzurro Napoli e azzurro Italia: minimo comune denominatore Lorenzo Insigne: "Insigne farà sicuramente bene agli Europei, gli faccio gli auguri per il compleanno. Il 3-5-2 è un modulo giusto per l'Italia ma non l'ideale sul piano internazionale, anche la Juventus fa fatica con questo modulo in Europa. Conte è un fedelissimo del 3-5-2 anche se gli allentori e i giocatori capaci si adattano all'avversario. A me piacerebbe che l'Italia trovasse uno stimolo di gioco divertente perchè in fondo ci si deve divertire. Ora il nostro primissimo allenatore (Ventura, ndr) andrà ad allenare la nazionale, un altro che fa il 3-5-2. Questo non è un bene perchè non permette a tutti i calciatori italiani di esprimere le loro caratteristiche. La Federazione dovrebbe comandare di utilizzare più moduli per valorizzare i nostri talenti, ma Tavecchio pensa solo alle prossime elezioni. Il Napoli è sempre stato portatore di un calcio internazionale, abbiamo sempre avuto tanti giocatori nelle varie nazionali. Tavecchio sbaglia, in serie A ci deve essere libertà assoluta, Tavecchio non fare il fesso. Deve essere più democratico e più moderno".