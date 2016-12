Napoli, De Laurentiis incontra Microsoft

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, a Ischia, a margine del Film Festival, Aurelio De Laurentiis ha incontrato Paul Allen (cofondatore di Microsoft e socio di Bill Gates) e Ted Sarandos numero 1 di Netflix. Paul Allen ha ricevuto l'Humanitarian Award dell'Ischia Global fest ed è stato premiato da De Laurentiis in persona. Approffitando anche della presenza di Sarandos, il presidente partenopeo ha messo le basi per una forte collaborazione a tre considerato il fatto che si parla di un possibile sbarco di Netflix in Italia a ottobre.