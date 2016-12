28 gennaio 2016 Napoli, De Laurentiis: "Il vero mercato lo faremo a giugno" "Juve? Bella sfida, manca tanto tempo e può succedere di tutto"

L'amichevole tra Napoli e Positano, unica squadra di calcio con un tesserato dichiaratamente omosessuale, ha soddisfatto De Laurentiis: "Ho sempre immaginato una partita vera in settimana, sono belle opportunità per quelle squadre che stanno facendo bene sul territorio. E' un premio per loro, ma bisogna stare attenti per evitare incidenti come quello che stava accadendo a Higuain". Una battuta sulla Juve: "Sono una grandissima squadra".

"L'idea di una sfida con una squadra di categorie inferiori in settimana mi stuzzica da tempo - ha svelato il presidente del Napoli a Mediaset Premium -, ma spiegava Sarri che preferisce fare partitelle tra i giocatori della rosa per tenere tutti i giocatori sulla corda e far capire anche a chi non gioca cosa vuole". De Laurentiis è attento anche alla realtà locale: "Ci sono tante squadre in Campania che stanno facendo cose importanti e meritano attenzione e un premio come una sfida contro il Napoli, ma bisogna stare attenti alla competitività altrimenti si rischiano problemi come per Higuain". Paura della Juve? "La Juve è una grandissima squadra e una grandissima società che ha una continuità storica lunghissima. Il giorno che il Napoli dovesse avere una continuità di qualche decennio vedremmo il calcio cambiare".