Napoli, De Laurentiis congela il ritiro

19:27 - Il premio partita, meritato dopo l'impresa di Wolfsburg, è per il momento una serata da passare a casa con il resto della famiglia. Domenica sera, poi, si vedrà. Aurelio De Laurentiis, evidentemente soddisfatto per la prova del gruppo il Europa League, ha deciso di congelare il ritiro. Quindi niente allenamento oggi e squadra di nuovo in campo a Castelvolturno domani prima della partenza per Cagliari. Domenica sera, dopo il match contro i sardi, Adl deciderà se sciogliere definitivamente il ritiro oppure no.

Il presidente azzurro ha insomma rispettato i patti: aveva chiesto due vittorie contro Fiorentina e Wolfsburg alla squadra, è stato accontentato e ha deciso di premiare il gruppo con qualche ora di libertà. Higuain e compagni si ritroveranno poi per il normale allenamento pre-campionato, voleranno a Cagliari e, a meno di disastri in Sardegna, riprenderanno le abitudini di sempre. Il tutto per stemperare le tensioni delle ultime settimane, cementare il gruppo e dare la caccia all'Europa League, obiettivo a questo punto da centrare a tutti i costi.