Napoli, De Laurentiis conferma Sarri: "Con noi molto a lungo"

Alla vigilia di un match importante in chiave secondo posto per il Napoli , Aurelio De Laurentiis ha voluto spegnere le voci di dissidi col tecnico Maurizio Sarri : "E' iniziato un cammino molto lungo negli anni - si legge nel comunicato societario -. Sarri ha saputo imprimere alla squadra un gioco bellissimo e divertentissimo che raramente si vede sui campi di calcio". Niente divorzio a fine stagione a prescindere dalla posizione in classifica.

Il comunicato societario è arrivato per stemperare un po' gli animi intorno al finale di stagione del Napoli dopo le diverse voci uscite di un raffreddamento del rapporto tra De Laurentiis e Sarri. Il tecnico non si sarebbe sentito protetto verso i media dalla società che, a propria volta, non avrebbe gradito il nervosismo che non ha aiutato la squadra nei momenti difficili. Si era parlato anche di divorzio in caso di terzo posto, ma il numero del Napoli ha voluto spazzare via ogni dubbio.



"Aurelio De Laurentiis smentisce nel modo più categorico le affermazioni di Televideo secondo le quali, in caso di non raggiungimento del secondo posto, potrebbe sostituire Maurizio Sarri con un altro allenatore. Il Presidente azzurro conferma che con Sarri è iniziato un cammino molto lungo negli anni, considerato che il tecnico ha saputo imprimere alla squadra un bellissimo e divertentissimo gioco che raramente si vede sui campi di calcio."