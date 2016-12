Napoli, De Laurentiis: "Benitez può restare", il tecnico: "Ci incontreremo tra 2-3 mesi"

21:08 - "Rafa Benitez può restare, l'unica opzione migliore è il Liverpool dove vive la sua famiglia", così De Laurentiis apre, da Napoli, al rinnovo del contratto col tecnico spagnolo che, da parte sue ribatte con chiarezza: "Parlerò con il presidente tra 2-3 mesi e decideremo insieme. Voglio fare bene ogni partita, devo dare il 100%. Non si può firmare per il terzo posto, la squadra sta bene vediamo dove arriveremo".

IL PROGETTO STADIO

"Ci siamo incontrati col sindaco la settimana scorsa, abbiamo deciso di procedere a passo veloce per i lavori, che allo stato dei fatti non sono più rinviabili. Non è più possibile mantenere il San Paolo in quelle condizioni, soprattutto per una questione di ospitabilità".

LA CHAMPIONS LEAGUE

"Ho preso un grandissimo allenatore che prima di tutto è un grandissimo uomo. Pensiamo alla prossima partita, lo diceva anche Mazzarri, non ad altri discorsi che fanno solo comodo ai media. Il primo anno di A eravamo al 500esimo posto del ranking, ora siamo nella top 20. Questo processo di crescita continuerà, lo stadio ne è la dimostrazione. Ora serve internazionalizzare la società e la città, non basta più l'Italia. Questo per dire che mi auguro di arrivare in Europa. Non importa arrivare primi secondi o terzi, o parlarne, perché il calcio è un film di cui non si conosce il finale tantomeno la sceneggiatura. Faremo il meglio possibile".

IL RITORNO DI LAVEZZI

"Lo riprenderei solo per la simpatia. Ci siamo confrontati spesso duramente, per questo mi divertirebbe il confronto con lui. Le minestre riscaldate però non funzionano mai, lui deve trovare le giuste motivazioni in un club che lo possa soddisfare".

HIGUAIN RESTERA'?

"Non ho alcuna intenzione di venderlo. Adesso faremo ulteriori rafforzamenti. Li dobbiamo fare in maniera matematica, non a caso. Sappiamo dove intervenire, che dobbiamo rafforzare centrocampo e difesa. Quello che non è maturo oggi può esserlo a giugno. IVorrei parlare anche dei nostri portieri, il prossimo anno riporterò a Napoli Sepe, quindi abbiamo tre numeri uno giovani".

LA BUFERA SUGLI ARBITRI

"Tutte le mie proposte solo volte a modernizzare un gioco che oramai ha componenti economiche importanti. Pensiamo agli Stati Uniti o al Canada, dove non si discute, il business viene prima di tutto e così il calcio sta crescendo. Io non voglio vivere in questa vecchia Europa fatta di compromessi. Io voglio fatturare di più, essere competitivo contro Bayern Monaco, Manchester United e Real Madrid. Questo per dire che serve la moviola e tutta la tecnologia che può aiutare".