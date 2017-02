Napoli, De Laurentiis attacca Sarri: "Non condivido le scelte fatte"

Bordate di De Laurentiis a Sarri dopo il ko per 3-1 del suo Napoli al Bernabeu contro il Real Madrid. Il presidente si è presentato davanti alle telecamere di Premium Sport e, senza troppi giri di parole, ha attaccato il suo allenatore: "Non condivido alcune scelte fatte, ma le tengo per me. Bisognava trovare delle alternative. Io ho speso dei soldi per dei giocatori che non hanno mai giocato". Sui giocatori: "Solo Insigne ha avuto la cazzimma".