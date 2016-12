Napoli, De Laurentiis attacca Maradona: "Non ci può giudicare"

"Maradona è il più grande di sempre, ma vivendo a Dubai è troppo lontano per giudicare la realtà di Napoli". Così De Laurentiis ha replicato alle dichiarazioni del Pibe, che aveva attaccato la scelta di Sarri come allenatore. "So cosa ha detto - ha spiegato il presidente azzurro - Si tratta di frasi sensazionalistiche, basta. Vorrei ricordargli che abbiamo avuto una crescita costante in questi anni, in una città come Napoli che invece è in declino".

"STATE VICINI A SQUADRA E ALLENATORE"Il numero uno del Napoli ha poi chiosato sul momento difficile dei suoi: "Ho le spalle larghe per sopportare le critiche dei tifosi, ma loro devono stare vicini ai giocatori e a Sarri. Se vogliono guardare la partita in tv invece che allo stadio facciano pure, ma l'entusiasmo non può essere legato ai risultati. O c'è o non c'è. Anzi più il momento è delicato e più si dovrebbe far sentire il sostegno, non a me ma a chi scende in campo". Chiusura sul mercato: "Mi fa ridere chi dice che non ho investito, abbiamo cambiato sette giocatori. Poi se offro 28 milioni per Romagnoli e non viene e se Soriano si decide a dieci minuti dalla fine del mercato non posso farci niente. Anche la Juve ha cambiato molto, siamo in fieri come loro, e quando si cambia non si ottiene tutto e subito".