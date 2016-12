Napoli, De Laurentiis a pranzo con Benitez: summit anti-Inter 

17:34 - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentis, rientrato pochi giorni fa dagli Stati Uniti, si è presentato in mattinata a Castelvolturno per una visita a sorpresa alla squadra e a Rafa Benitez. Dopo aver parlato con alcuni giocatori e caricato l'ambiente in vista del match contro l'Inter, il patron si è intrattenuto con il tecnico spagnolo: dopo il pranzo De Laurentiis assisterà all'allenamento. Il messaggio è chiaro: vincere a San Siro per la classifica, per il morale e per affossare Walter Mazzarri.

Secondo quanto aggiunto poi dal direttore di Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio, AdL dovrebbe lasciare il centro sportivo solo nel pomeriggio. Una visita a sorpresa che potrebbe anche essere utile per fare un po' di chiarezza in merito alle voci che stanno circolando da qualche giorno circa la possibile cessione dell'intera società ad uno sceicco arabo, cessione da ratificare all'indomani della finale della Supercoppa Italiana contro la Juve in programma proprio in Qatar.



Ma prima, ovviamente, la sfida con l'Inter. Sentitissima, visto il rapporto tutt'altro che cordiale con Mazzarri: da da sé che un successo del Napoli renderebbe estremamente precaria la situazione del tecnico di San Vincenzo, ipotesi non certo sgradita all'ambiente napoletano...





ADL: "BENITEZ STA FACENDO UN OTTIMO LAVORO"

Subito dopo il pranzo con il tecnico partenopeo, De Laurentiis ha scelto Twitter per comunicare l'esito del vertice. "Oggi ho incontrato Benitez a Castel Volturno facendogli i complimenti per le ultime prestazioni - ha spiegato -. Benitez sta facendo un ottimo lavoro con un gruppo che cresce giorno dopo giorno senza mollare niente fino all'ultimo". "Sono molto contento anche di tutti i ragazzi che stanno dimostrando attaccamento alla maglia e lavorando con grande professionalità", ha poi aggiunto.

IL TWEET PRESIDENZIALE

Oggi un incontro piacevole e proficuo #ADL pic.twitter.com/lsv2n2nPvF

— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 15 Ottobre 2014