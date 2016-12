Napoli, de Laurentiis a Nicchi: "Non mi sorprende che difenda chi ha commesso gravi errori" 

20:16 - Le accuse di Nicchi a de Laurentiis, colpevole secondo il numero uno degli arbitri di generare violenza con le sue parole, non sono andate giù al presidente azzurro. "Contesto totalmente le sue accuse. Anche se non mi sorprende che il capo degli arbitri abbia voluto difendere chi aveva commesso gravi errori. Questa volta le sue dichiarazioni sono in totale contrasto con quanto acclarato ampiamente dalle immagini televisive", ha detto.

"I miei tweet sono semplici, essenziali e assolutamente non offensivi, poiché fotografano la realtà dei fatti ampiamente poi condivisa e ribadita da gran parte dei media - ha aggiunto de Laurentiis nella nota diffusa dal Napoli - . Da Pechino non ho più giudicato alcun episodio arbitrale, così come non hanno espresso giudizi né tecnico e né squadra. Questa volta però, in una partita così delicata, la macroscopicità degli errori è stata tale che ho ritenuto evidenziarli. Venendo dal cinema sono stato educato per la democraticità e la libertà d’espressione. La critica è sempre costruttiva per migliorare le prestazioni di tutti noi protagonisti inclusi gli arbitri che devono assolutamente, per professione e cultura, essere rigorosissimi nell'imparzialità. Il pensiero personale che ho inteso esprimere ha l’unico significato di evidenziare l’inadeguatezza dell’attuale sistema e la necessità di una urgente revisione dello stesso, come l’introduzione della moviola in campo che da più anni ho sollecitato. Moviola che per altro viene già utilizzata in molti sport professionistici".