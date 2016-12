Napoli: De Laurentiis a Castelvolturno dalla squadra

Aurelio De Laurentiis a Castevolturno. Non c'è stato il tanto atteso vertice con Rafa Benitez perché il presidente del Napoli ha voluto incontrare per 40 minuti la squadra alla vigilia della delicata sfida con il Milan. Il faccia a faccia con l'allenatore spagnolo per decidere il futuro della panchina è stato rimandato a settimana prossima quando Quilon, il manager del tecnico, sarà in Italia. Secondo indiscrezioni, il tecnico spagnolo avrebbe chiesto delle garanzie scritte dal patron per rimanere sulla panchina.