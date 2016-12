Napoli da scudetto: Verona annientato 2-0

LA PARTITAScaramanzia a parte, la parola scudetto si può pronunciare eccome a Napoli. Vincere il campionato non è più un sogno, ma un obiettivo concreto e non bisogna più nascondersi. La banda di Sarri è uscita allo scoperto a Verona con una partita al limite della perfezione. Bel gioco e dominio assoluto finalizzato nel momento chiave del match: quando lo 0-0 stava iniziando a essere un problema.



Hamsik ha trovato un corridoio e Insigne ha baciato il palo con un tiro chirurgico, palla in rete e tre punti in tasca. A mettere il sigillo finale ci ha pensato Higuain, chi se non lui. Proprio lui, il Pipita. Decimo gol in campionato per quello che è il capocannoniere della Serie A, staccato Eder. Il 2-0 è l'emblema della "filosofia Sarriana". Azione veloce, due tocchi e palla in rete. La testa di Hamsik, tecnica di Insigne e l'istinto killer di Higuain. Questi gli uomini da copertina, ma dietro ci sono i vari Jorginho e Allan che fanno il lavoro sporco. Un gruppo unito sotto gli ordini di Sarri, pochi ma buoni. Si allunga anche la striscia d'imbattibilità di Reina a 467 minuti, un vero record. Un successo che nasce dalla difesa solida e si completa con l'attacco spietato.



Il Verona non ha avuto neanche il tempo di reagire che ha preso il colpo del ko. Non è servito a nulla l'ingresso in campo di Toni, accolto da un boato, dopo due mesi. Sempre più in crisi in gialloblù che non sono ancora riusciti a vincere una partita in questo campionato, la panchina di Mandorlini, nonostante la fiducia presidenziale in settimana, traballa. Non per la sconfitta, ma perché non si sono visti i segnali di ripresa aspettati. Il Verona non segna da quattro partite e contro il Napoli non l'ha neanche sfiorato.