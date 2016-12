Napoli: cori, striscioni e magliette per Higuain

Lungo abbraccio dei tifosi del Napoli a Gonzalo Higuain . Il "Pipita", in tribuna per la gara col Verona dopo la squalifica rimediata a Udine, ha ascoltato il coro "Higuain-Higuain" del pubblico, tra cui qualcuno indossava le maschere con il volto dell'attaccante. Mostrate anche magliette che ritraevano Higuain davanti allo sfondo delle foto segnaletiche, come se lo avessero arrestato, con un cartello al collo: "Colpevole di amare la maglia azzurra".

In curva B i tifosi hanno poi mostrato uno striscione di vicinanza alla squadra e di attacco, presumibilmente alla famiglia Agnelli: "Di questo schifo non mi meraviglio, il marcio viene tramandato di padre in figlio, di abbattersi ora non è il momento, combattete con cuore, grinta e non sarà mai un fallimento".