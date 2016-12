12 dicembre 2016 12:08 Napoli cooperativa del gol: Mertens fa dimenticare Higuain Senza lʼargentino gli azzurri segnano di più. Si tratta il rinnovo al 2020 col belga

Da Higuain-dipendenti a cooperativa del gol. La trasformazione del Napoli è impressionante e in casa del Cagliari, guidati da un Mertens in condizione super, ha toccato l'apice. Dopo qualche settimana di assestamento, Sarri ha fatto dimenticare l'argentino passato alla Juve e con l'assenza di Milik il tecnico ha cambiato modo di attaccare degli azzurri senza perdere in efficacia, anzi. Dopo sedici giornate sono quattro i gol in più rispetto al 2015.

Dopo tanto malumore estivo è tornato il sereno dalle parti di Castel Volturno e i primi dubbi sul fatto che il Napoli ci abbia perso solamente dalla cessione di Higuain stanno arrivando. Certo il Pipita è stata un'arma fondamentale nel primo corso di Sarri, ma quest'anno gli azzurri a livello offensivo non lo stanno facendo rimpiangere. Parlano i numeri e soprattutto parla Dries Mertens, autore di una tripletta al Cagliari e salito a quota dieci gol stagionali, pur non essendo titolare.



Quello che colpisce però del Napoli è il modo in cui la squadra arrivare a segnare più dell'anno scorso. Nell'azione del 5-0 al Sant'Elia hanno partecipato tutti i giocatori in campo ad eccezione di Reina, mostrando un gioco corale invidiabile da tutti e concluso dai movimenti da falso nove di Mertens. Un gioco che sopperisce all'assenza di un centravanti dopo l'infortunio di Milik anche grazie al lavoro di capitan Hamsik, deciso a fare il salto di qualità ulteriore per prendere per mano i compagni dopo qualche settimana di appannamento.



Nonostante questo nuovo assetto tattico, una prima punta dal mercato di gennaio arriverà rispostando Mertens sull'esterno nel ruolo che più lo aggrada. Il belga però dovrà anche giocare su un altro piano con la società, quello del rinnovo. A Napoli stanno aspettando il suo agente per trattare il prolungamento del contratto fino al 2020 (ora scade nel 2018), ma la sensazione è che le tempistiche per la chiusura non saranno brevi. Le parti sono vicine - come svela Il Mattino -, ma la questione dei bonus è ancora in fase di discussione.