Napoli contro Roma, Juve e Real in 7 giorni. La Lega interviene

Roma-Napoli è al centro dell'ingorgo. Lo scontro diretto della 27.ma di A è finito nel traffico impazzito del calendario fra Champions e Coppa Italia dal 1 al 7 marzo. (Il Napoli giocherebbe con Juve, Roma e Real Madrid in sette giorni). "Abbiamo aperto un tavolo tecnico, cercheremo di trovare la soluzione", ha assicurato il presidente della Lega Beretta, intervenendo all'emittente napoletana Radio Crc per sottolineare che si andrà incontro alle esigenze della squadra di Sarri.



In effetti, il calendario del Napoli è impressionante. Si comincia il 15 febbraio con Real-Napoli, mercoledì 1 marzo sarebbe in calendario (data da confermare) la semifinale di andata di Coppa Italia, Juve-Napoli; poi nel fine settimana Roma-Napoli; unica data certa, il ritorno Champions Napoli-Real, martedì 7 marzo. Questa non si può cambiare.

E allora? Anticipare Roma-Napoli di campionato a venerdì sera 3 marzo è impossibile per motivi di ordine pubblico. Sabato 4 marzo alle 15 la data possibile.

Quanto a Juve-Napoli di Coppa Italia, si dovrebbe giocare martedì 28 febbraio; la Roma ha infatti l'Europa League il giovedì precedente e Inter-Roma si gioca per forza domenica 26 febbraio. Se poi l'altra semifinale di Coppa Italia fosse Roma-Inter o Roma-Lazio, obbligatorio il promo marzo.



La soluzione evocata da Beretta sarà cercata dunque solo dopo che la Roma avrà affrontato il suo quarto di finale, contro il Cesena, mercoledì prossimo. Il giorno precedente in campo Inter-Lazio per l'altro quarto di finale.