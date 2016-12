Napoli contro gli arbitri, De Laurentiis: "Ci siamo stancati" 

23:33 - Il Napoli non ci sta e se la prende con la terna arbitrale dopo la sconfitta contro la Juventus: non ha usato giri di parole De Laurentiis. Il presidente partenopeo si è sfogato su twitter: "Ci siamo stancati! La Juve è una squadra forte, se è anche aiutata dagli arbitri diventa imbattibile. E' inammissibile che con 6 arbitri non si vedano 2 giocatori in fuorigioco. O è malafede o è incompetenza.Questi 6 arbitri devono restare fermi a lungo".

Aurelio De Laurentiis si riferisce al secondo gol della Juventus di Caceres. Rete del vantaggio bianconero viziata da una posizione ireggolare del difensore uruguaiano e anche di Pogba e Chiellini sulla punizione battuta da Pirlo. Offside confermato anche dalla moviola. In campo le proteste dei giocatori, a fine partita lo sfogo social del presidente.

