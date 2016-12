Napoli, colazione a Castelvolturno: giornata di test verso lo Young Boys 

22:11 - Dallo Young Boys allo Young Boys: dal momento più basso di questo avvio di stagione (2-0 a Berna e pesante contestazione) a quello che potrebbe segnare il definitivo punto di svolta. Giovedì arrivano gli svizzeri al San Paolo: l'occasione per gli azzurri, dopo i sei gol rifilati al Verona, il pareggio rocambolesco contro l'Atalanta e il successo chiaro ed esaltante contro la Roma, per ripartire di slancio anche in Europa. Con il terzo posto in campionato a portata di mano - e la parola scudetto che torna a risuonare sotto il Vesuvio - l'obiettivo minimo della Champions è tornato prepotentemente nel mirino del gruppo Benitez: gruppo che oggi si è ritrovato a Castelvolturno per la ripresa degli allenamenti, in una mattinata iniziata con una colazione di gruppo e continuata conuna serie di test atletici per verificare lo stato di forma dei singoli. Il tutto per confermare il trend di crescita anche in Europa League: dallo Young Boys allo Young Boys, per archiviare definitivamente polemiche, mugugni e contestazioni.

In mattinata a #CastelVolturno test e ripresa dei lavori, ora però è tempo di colazione per tutto il gruppo! pic.twitter.com/6qznDfIkgW

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) 3 Novembre 2014

Appuntamento cui il Napoli si prepara pensando a un ampio turn-over. O meglio, con Benitez che sta pensando a cambiamenti radicali, per gestire al meglio la fatica, confidando sulla forza e le risorse del suo gruppo. Britos trona disponibile, Henrique anche, Mesto scalpita. A centrocampo la corsa di Gargano, con tanto di maschera, e la voglia di far bene di Inler contro i suoi concittadini. Riposa Jorginho, da valutare le condizioni di David Lopei. Turn over quindi. Cambi anche davanti: Mertens ltitolare, Michu e De Guzman opzioni concrete, Zapata più di Higuain. Così, per lo meno, ad oggi. Dopo i test eventuali aggiustamenti o ripensamenti.