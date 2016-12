Napoli, col Benfica tornano Milik e Mertens

Dopo il 2-1 dell'esordio in casa della Dinamo Kiev, domani il Napoli andrà a caccia del bis contro il Benfica, che al San Paolo dovrà fare i conti anche con la storia. Tra Coppa dei Campioni e Champions League, infatti, gli azzurri non hanno mai perso in 11 sfide disputate al San Paolo: 7 vittorie e 4 pareggi. Sarri riproporrà dal 1' Milik e Mertens, inizialmente in panchina contro il Chievo. A centrocampo dubbio Allan-Zielinski.

Il calore del San Paolo sarà dunque un fattore importante per il Napoli, che domani sera cercherà di confermarsi a punteggio pieno nel Girone B di questa Champions. Un ex "italiano" come Nuno Gomes, alla Fiorentina dal 2000 al 2002 e oggi responsabile del settore giovanile del Benfica, mette in guardia i lusitani ma ci crede: "Il San Paolo è uno stadio mitico e i tifosi napoletani sono un gran bell'esempio di attaccamento alla maglia - dice l'ex attaccante a Il Mattino -. E' uno stadio sempre difficile per gli avversari per via dell'ambiente, in Champions poi fornisce ancora più grinta. Si tratterà di un incontro duro per il Benfica, che però si giocherà le sue carte per vincere. Sono molto convinto della forza del collettivo".



Intanto la squadra portoghese, che all'esordio ha pareggiato 1-1 contro il Besiktas, è partita per Napoli avvolta da un clima sereno e disteso, come testimoniato dalle foto scattate sull'aereo prima di volare in Italia.