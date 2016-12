Napoli, che tuffi!

Doppia seduta per il Napoli a Castelvolturno in vista della trasferta di domenica al Barbera di Palermo. Fuori programma per gli azzurri, che al termine dell'allenamento del mattino, approfittando del campo intriso dalla pioggia, si sono divertiti in un inedito "acquasplash" tuffandosi sull'erba bagnata.