Napoli, che fatica con le piccole e manca la continuità

Un'altra frenata, stavolta quando sembrava sul punto di decollare. Lo 0-0 di Carpi getta acqua gelata sull'entusiasmo del Napoli , che prima del match di Modena era reduce da due esaltanti 5-0 consecutivi. La squadra di Maurizio Sarri , esattamente come quando in panchina c'era Rafa Benitez , conferma i grossi limiti con le cosiddette "piccole" e non riesce a trovare continuità di rendimento e risultati.

Gli azzurri, contro il Carpi, hanno faticato parecchio a esprimersi e prodotto pochissimo nella metà campo avversaria. Non è, dunque, un problema di modulo, visto che lo scialbo 0-0 di ieri è arrivato con il 4-3-3, schieramento adottato da Sarri nel 5-0 contro il Bruges e nel 5-0 contro la Lazio.



La squadra va a intermittenza e spesso diventa devastante quando incontra squadre che si aprono, disposte a giocarsela con coraggio. Quando invece l'avversario si chiude, concedendo poco o nulla, sbucano i problemi - riguardanti soprattutto lo sviluppo del gioco e la mancanza di equilibrio - già evidenti nella passata gestione. Non è quindi un caso che il Napoli non abbia ancora vinto in trasferta e non è un caso che i partenopei abbiano sofferto con le piccole, tanto da collezionare solamente sei punti nelle prime cinque giornate, dove l'unica big affrontata è stata la Lazio, travolta 5-0. Tra due giorni, a proposito di big, al San Paolo arriva una Juventus assetata di punti: per Sarri, paradossalmente, potrebbe essere un enorme vantaggio.