Napoli, carica De Laurentiis: "Con Sarri vinceremo"

Durante la presentazione a Dimaro delle nuove maglie per la stagione 2015-2016 realizzate dal nuovo sponsor tecnico Robe di Kappa, Aurelio De Laurentiis ha scaldato il popolo napoletano. "Abbiamo messo due volte sulla maglia il tricolore della Coppa Italia, adesso vogliamo vincere qualcos'altro - ha detto il presidente del Napoli -. Con Sarri la maglia si suderà. Vinceremo. Il mister sta qui per vincere".

Sarri non si tira indietro e accetta la sfida lanciata dal patron: "Non sarà facile, ma voglio vincere anche io. Cercheremo di lavorare per restare sempre competitivi e grazie a voi ce la faremo".