Napoli, Callejon: "Scudetto? Con questo gruppo si può fare bene"

"Sono contentissimo del rinnovo col Napoli, lo desideravo. Volevo rimanere qui". Così José CalleJon ha commentato il nuovo accordo raggiunto con De Laurentiis fino al 2020. "Gli altri calciatori che tentennano? Non lo so, non ho rinnovato per loro, l'ho fatto per me - ha spiegato -. Vorrei che restassero tutti, se rimane questo gruppo penso che si possa fare molto bene". "Lo scudetto? Pensiamo a lavorare...", ha aggiunto.