Napoli, Callejon: "Scudetto? Ci proveremo"

18:32 - Dopo un avvio di stagione non certo esaltante, il Napoli - reduce da due successi di fila in campionato - è pronto a cambiare marcia. Domenica sera c'è l'Inter e Callejon, già a quota quattro gol in stagione, non pone limiti alla squadra: "L'anno scorso abbiamo fatto bene e quest'anno faremo altrettanto. Scudetto? Juve e Roma sono forti, ma noi ci proveremo. C'è ancora tempo a nostra disposizione".

Lo spagnolo, al Napoli dall'estate 2013, nel corso di un'intervista a Onda Cero ha raccontato le sue impressioni sull'esperienza napoletana: "Le cose stanno andando bene. A Napoli sono cresciuto molto seguendo i consigli di Benitez, che è un allenatore molto rispettato e ha vinto tanto. Voglio continuare così. Qui c'è tanta passione per il calcio, è difficile uscire, ma ci si abitua a tutto e alla fine ci si riesce. Un aneddoto sui tifosi? Quando lasciamo lo stadio circondano sempre le nostre auto, spesso danno schiaffi ai finestrini per attirare la nostra attenzione. Cosa dico loro in questi casi? Di stare calmi! (ride, ndr)".



Uno dei grandi obiettivi di Callejon resta la nazionale spagnola: "E' chiaro, si sogna sempre la Nazionale. C'è Reina che spinge per la mia convocazione più di me.