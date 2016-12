Napoli, Callejon: "Ogni tanto sento Mourinho..."

12:56 - In un anno e mezzo, a suon di gol, Callejon ha completamente conquistato il Napoli, che più volte ha rifiutato offerte per il giocatore: "A Napoli sono felice - dice l'attaccante in un'intervista a Cadena Cope -. C'è stata la possibilità di tornare in Spagna, ma il club ha rifiutato le offerte ricevute". Qualcuno lo ha accostato al Chelsea di Mourinho, suo allenatore al Real Madrid: "Ogni tanto ci inviamo dei messaggi...".

Callejon ammette dunque i contatti con il portoghese, anche se ufficialmente il mercato non c'entra. "Mi ha fatto i complimenti per la convocazione in Nazionale", spiega lo spagnolo, che poi torna sulla Supercoppa appena vinta: "Conoscevamo il valore della Juventus ed eravamo disposti a competere con una squadra più forte della nostra. Abbiamo disputato una gara di sacrificio e le cose sono riuscite al meglio. Sono molto felice per il momento che sto vivendo, sia a livello professionale che con la mia famiglia".