Napoli, Callejon avvisa il Real: "Io, Mertens e Insigne: un tridente completo"

Sognavo di tornare al Bernabeu, ma non mi aspettavo potesse accadere già adesso. Abbiamo reagito bene al sorteggio anche se bisognerà fare attenzione perché il Real è la squadra più forte al mondo». Callejon si prepara alla grande sfida di Champions, manca poco meno di una settimana. «Siamo in un buon momento, veniamo da una serie di risultati positivi. In più ci sarà il ritorno al San Paolo e sarà uno spettacolo. I napoletani meritano una grande gioia, adoro la gente di questo posto». L’attaccante del Napoli ha rilasciato una lunga intervista ad ‘AS’, toccando vari temi. Napoli show sui siti spagnoli: «Fa paura a 10 giorni dal Real Madrid» Napoli show sui siti spagnoli: «Fa paura a 10 giorni dal Real Madrid» Si parte da alcuni ex compagni di squadra: «Ho fatto i complimenti a Ronaldo per il Pallone d’Oro e mi sento con Morata e Pepe. Cristiano è una persona semplice, un gran lavoratore. Uno che arriva per primo e va via per ultimo». Ha lasciato la capitale spagnola per trasferirsi in Italia nell’estate del 2013: «Ero felice, ma sentivo di dover fare un passo avanti nella mia carriera. Mi chiamò Benitez dicendomi che a Napoli sarei stato felice e non ho mai avuto dubbi. Rafa mi ha insegnato tanto, abbiamo vinto due titoli e ho conquistato la mia prima convocazione in Nazionale. Non posso che ringraziarlo. L'altro giorno mi ha mandato un sms, augurandomi che la squalifica fosse di una sola giornata. Non so perché non sia riuscito ad imporsi al Real, ma per me resta un grande allenatore». Si parla anche di Higuain: «Per noi era un giocatore importante – dice Callejon -. Ed è normale che alla gente non piaccia vederlo con la maglia della Juve. Ma siamo riusciti ad andare avanti. Con Mertens e Insigne ci intendiamo alla grande, speriamo di continuare a segnare così». SCUDETTO E MARADONA- Con il recupero di Crotone la Juve è volata a +7 sulla Roma e a +9 sul Napoli. «Cosa ci manca per lo scudetto? Bisogna avere più maturità nel gestire alcune partite e magari avere un po’ più di fortuna. Ma stiamo crescendo ancora e da quando abbiamo indossato il bianco sono arrivati risultati positivi». Callejon torna sull'incontro con Maradona: «È stato speciale, sarà al Bernabeu per sostenerci. L'ultima gara che ha visto al San Paolo è stata con la Roma (semifinale di Coppa Italia) e noi abbiamo vinto 3-0».