Napoli, buone notizie: Insigne torna in gruppo

15:20 - Il sorriso c'è ed è legato a una buona notizia. Lorenzo Insigne torna ad allenarsi con il gruppo. Dopo il grave infortunio al ginocchio, l'attaccante azzurro ha ottenuto il via libera del professor Mariani che lo ha operato a novembre a Villa Stuart. Con le dovute cautele, dunque, d'ora in avanti Benitez potrà contare anche su un'altra pedina importante per dare l'assalto al secondo posto nel finale di campionato.

Già giovedì Insigne potrà iniziare a lavorare con la squadra. Il recupero post operatorio di Lorenzo ormai è considerato completo e il fantasista azzurro potrà assaggiare nuovamente il terreno di gioco per ritrovare forma fisica e smalto. Al momento non è stata fissata alcuna data per il rientro, ma stando ai ben informati, Insigne potrebbe ritornare completamente a disposizione di Benitez già intorno ai primi giorni di aprile.