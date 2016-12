Napoli, buona la prima per Sarri: travolto l'Anaune

Nella ripresa girandola di cambi per il Napoli. Ma il tema tattico non cambia. Sarri dà le chiavi del centrocampo a Jorginho e piazza El Kaddouri e Mertens al posto di Insigne e Callejon . E gli azzurri continuano a puntare la porta dell'Anaune senza difficoltà. La ricetta di Sarri funziona: squadra corta e massimo due tocchi. E così arrivano anche due perle di Mertens (una su punizione e una di esterno destro) e il secondo centro di Gabbiadini dopo una bella azione sulla destra proprio del belga. Forte della goleada, il Napoli gioca sul velluto. Jorginho gestisce il traffico e c'è gloria anche per Bifulco , che segna la rete dell'8-0 e chiude il match. Buone notizie per Sarri, dunque. E anche per i superstiziosi. Già nel 1989 il Napoli stese l'Anaune nel pre-campionato e poi vinse lo scudetto.

LA CRONACA DEL MATCH90' - Triplice fischio: partita finita. Il Napoli travolge L'Anaune 8-0

85' - El Kaddour inventa per Mertens, ma il belga sbaglia la mira

79' - Ci rpova anche il giovane Romano, che spara a lato di poco dalla distanza

76' - GOL: c'è gloria anche per Bifulco. Che in mischia insacca di destro

75' - Jorginho batte il corner: Mertens sfiora la tripletta di testa

74' - Ci prova El Kaddouri: parata

69' - GOL: perla di Mertens: aggancio al volo ed esterno destro in rete

63' - Lopez sbaglia da ottima posizione

60'- GOL: GABBIADINI raccoglie un cross di Mertens e insacca

58' - Inler sfiora l'eurogol

55' - El Kaddouri e Mertens dialogano alla perfezione: palla tra le braccia di Depetris

48' - GOL: MERTENS SEGNA SU PUNIZIONE

46' - girandola di cambi: Lopez per De Guzman, Jorginho per Valdifiori, El Kaddouri per Insigne, Mertens per Callejon, Koulibaly per Luperto e Henrique per Albiol.

46' - Si riparte: inizia il secondo tempo



45' - Finisce il primo tempo!

43' - GOL: GABBIADINI TRIANGOLA CON CALLEJON E INFILA A FIL DI PALO

40' - GOL: INSIGNE SI INSERISCE E BATTE DEPETRIS: TRIPLETTA

39' - De Guzman da fuori area: palla tra le mani di Depetris

35' - aggancio show di Insigne, che poi salta il portiere ma non trova lo specchio della porta

33' - Gabbiadini salta Depetris in uscita, ma poi il pallonetto finisce sopra la traversa

30' - Gabbiadini si libera al limite e spara: il suo sinistro sfiora il palo

29' - Insigne ci prova ancora: il tiro a giro finisce fuori dal campo

27' - Insigne e Gabbiadini si alternano ad andare incontro a Valdifiori, che verticalizza e innesca la manovra. Plla avanti, palla dietro e palla nello spazio. Tipico schema di Sarri

26' - Insigne dialoga con Callejon, che calcia altissimo

25' - Gabbiadini dal limite: il suo sinistro finisce non molto lontano dal palo destro di Depetris

22' - Assolo del Napoli. L'Anaune non riesce a tenere palla e deve pensare solo a difendersi. Insigne ci prende gusto e prova con un destro a giro che finisce a lato

17' - GOL: INSIGNE raccoglie un pallone perso dalla difesa dell'Anaune e firma la doppietta a fil di palo dal limite

14' - Il Napoli gioca di prima e Ghoulam spara a lato da fuori area

11' - Inler si libera bene e spara dalla distanza: palla alta

10' - Porta spalancata per Gabbiadini che cerca il colpo di tacco, ma sbatte contro il portiere avversario

8' - GOL: INSIGNE scambia con Gabbiadini al limite e trafigge Depetris

6' - Maggio si inserisce bene, Depetris chiude bene

4' - Seconda palla gol per l'Anaune: Panizza semina il panico e calcia alto

1' - L'Anaune attacca centralmente il Napoli. Mariotti calcia a rete: palla fuori di poco.

- Si parte: inizia Napoli-Anaune!