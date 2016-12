Napoli, buon compleanno a Maradona

13:08 - Ci sono persone speciali, destinate a vivere da eroi nell’immaginario collettivo e a restare per sempre nella leggenda, indipendentemente da come si comportano. Questo è senza dubbio il caso di Diego Armando Maradona, il più grande calciatore di sempre, “Il calcio” secondo alcuni. Oggi l'ex Pibe de Oro compie 54 anni, oltre mezzo secolo di magie e di eccessi, in positivo e in negativo.

Il gol più bello della storia del calcio segnato all'Inghilterra, la “mano de Dios”, i due scudetti col Napoli (oltre alla Coppa Italia, la Uefa e la Supercoppa italiana), il Mondiale del 1986, il Pallone d’Oro alla carriera (mai vinto mentre era in attività perchè allora i giocatori non europei non potevano vincerlo) e una serie di magie che resteranno per sempre negli occhi e nei cuori degli appassionati di calcio e non solo (lo ricordate palleggiare con l'arancia per esempio?). E poi la cocaina, i figli illegittimi, le donne, una vita condotta sempre ai poli estremi della normalità. Probabilmente è proprio questo che ha creato e poi reso indelebile il mito di “Diego”, del genio ribelle, del calciatore onnipotente e dell’uomo che odia le regole. Pelè non avrà mai lo stesso fascino, buon compleanno Pibe de Oro.

Gli auguri del Napoli

Il 30 ottobre è sempre un giorno speciale #AuguriDiego #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/NCgEYNm632

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) 29 Ottobre 2014