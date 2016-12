Napoli-Bologna 3-1: Milik supera Higuain

LA PARTITAE' cambiato tutto, ma in fondo è cambiato niente. Il Napoli corre, inciampa e si rialza, ma corre e lo fa sulle orme della passata stagione e con un trascinatore in grado di calarsi nel gioco di Sarri con una rapidità disarmante ed esaltarne il lavoro di squadra con grande facilità. Non è Higuain, è Milik e fino a questo momento è anche meglio per l'impatto col tecnico. Dopo Milan e Dinamo Kiev anche il Bologna si è piegato al centravanti polacco alla terza doppietta in cinque presenze ufficiali, questa volta partendo dalla panchina e decidendo a suo modo e in fiducia un match che si era complicato a inizio ripresa per il coraggio mostrato dai rossoblù. Sì, ricorda un film già visto ma con interpreti nuovi. Buon per il Napoli che sull'asse polacco con Zielinski può costruire la versione 2.0 delle idee di Sarri.



Scomodare il paragone con l'argentino è ridondante ma inevitabile e se i tre punti conquistati sul campo dal Napoli valgono la vetta della classifica momentanea molto è dovuto all'erede del Pipita. Un impatto pazzesco per quanto imprevedibile: 6 gol nelle prime cinque apparizioni, nemmeno intere, agli ordini di Sarri, due in più del collega passato in bianconero. Applausi. Contro il Bologna però è stato un Napoli a due volti: convincente e arrembante nel primo tempo, complice anche la timidezza dei rossoblù; più confusionario nella ripresa quando gli uomini di Donadoni si sono ripresentati in campo più alti e decisi fino arrivare al pareggio di Verdi. Eppure l'inizio sembrava promettere una gara in discesa, magari non sull'orma del 6-0 della scorsa stagione, ma simile. La sfida tra Insigne e Da Costa (poi vinta dal portiere) e il vantaggio di Callejon su azione fotocopia rispetto al Barbera di Palermo erano segnali di dominio, con le parate dell'estremo difensore rossoblù a tenere in vita un match dominato dal Napoli.



Al rientro dagli spogliatoi però il Napoli è andato in difficoltà mentale ancora prima che fisica, subendo il ritorno e l'orgoglio del Bologna e ammirando Verdi trafiggere Reina (non esente da colpe) dalla distanza. Il segnale e la svolta però sono arrivati dalla panchina. Sarri ha sostituito un volenteroso, ma mai pericoloso, Gabbiadini col suo centravanti polacco che al primo pallone toccato su ottimo assist di Hamsik ha superato in pallonetto Da Costa in uscita per il raddoppio. Alla mezz'ora col Bologna sbilanciato in avanti Insigne ha spedito in curva un pallone da due metri, mentre Milik - decisamente in fiducia - al 78' col mancino ha calato il tris per la terza doppietta in stagione che vale tre punti e i cori di tutti i tifosi napoletani. Il recente passato è sempre più lontano.