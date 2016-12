Napoli, Benitez vola basso: "Il terzo posto non è blindato"

14:44 - Al Barbera il Napoli va a caccia del quinto successo consecutivo, ma Benitez frena gli entusiasmi. "Una gara alla volta, il tezo posto non è affatto blindato - ha spiegato -. Pensiamo al Palermo, non sarà facile". "C'è fiducia, la squadra vince e d è positivo per i prossimi impegni - ha aggiunto -. Non parlo di turnover, tutti sono utili". Bocca cucita su formazione e mercato: "Higuain? Non so se giocherà. Non parlo di Dybala..."

LA CONFERENZA DI BENITEZ

Il Napoli può continuare a vincere?

"Pensiamo a una gara alla volta, c'è l'occasione di vincere e ci proviamo. Dopo vedremo. Oggi pensiamo al Palermo, una squadra difficile da battere".



Higuain titolare?

"Non si sa..."



Non esiste più il turnover e tutti sono sullo stesso piano?

"Noi non parliamo di turnover, ma di rotazione, l'importante è sfruttare la rosa. Abbiamo un vantaggio. Con lo staff e i preparatori atletici lavorano ogni giorno, controlliamo la carica di ogni giocatore e cerchiamo di ripartire le forze per arrivare alla fine senza mettere in difficoltà nessuno. Tutti sono giocatori che possono aiutare. Proviamo a dare dei minuti a tutti. Qualcuno gioca di più, ma tutti possono giocare e vincere contro tutti".



Cos'è cambiato rispetto all'andata?

"Il momento cambia un pò tutto, col Chievo in casa facemmo 33 tiri in porta. Alla fine cambia la mentalità e la fiducia. La gara contro la Juve e la vittoria a Doha è stata importante per trovare fiducia, il livello tecnico della squadra si vede. C'è fiducia, la squadra vince e questo ci dà fiducia per i prossimi impegni"



Sbagliare meno sottoporta o subire meno gol?

"Sbagliare davanti alla porta è più normale, perché l'attaccante deve metere la palla in una porta piccola. La fase difensiva invece è più facile. Tutte le squadre che vogliono migliroare devono fare bene la fase offensiva e subire meno gol possibile. L'anno scorso abbiamo fatto qualche gol in più e subito qualche gol in meno e non ero soddisfatto, non lo sono nemmeno adesso".



Gabbiadini come vice Higuain?

"In questo ruolo han giocato anche altri. Gabbiadini è una possibilità, perché vede bene la porta"



Dybala al Napoli?

"E' un buon giuocatore, ma io non parlo dei giocatori di altre squadre. I giocatori argentini sono calciatori che hanno fame e hanno tanta voglia di fare qualcosa di importante. Hanno Maradona e Messi come punti di riferimento e tutti vogliono puntare al loro livello. SOno giocatori che si impegnano molto"



Pericolo Palermo

"Hanno due attaccanti fortissimi, che lavorano bene anche per la squadra e hanno grande intensità. Dovremo stare molto attenti, perché al Barbera hanno fatto molti punti"



Questo Napoli si avvicina al suo Valencia o al Liverpool

"La squadra sta crescendo. Abbiamo parlato tante volte di quello che c'è da fare. Al di là di questo, comunque, i risultati danno tanta fiducia. Per me è più facile chiedere ai giocatori di più. Perché sanno di avere tanta concorrenza".



Più "italiano" dal punto di vista tattico?

"Io ho imparato dal calcio italiano, ma ciascuno fa alla sua maniera. Devo fare il mio lavoro e imparare dal calcio italiano, sia in fase difensiva che in fae offensiva. Ma ognuno segue una sua idea, sono orgoglioso quando facciamo bene e devo imparare qualcosa quando le cose vanno meno bene".



Terzo posto in cassaforte?

"Non sono d'accordo sul terzo posto blindato. Noi guardiamo alal Roma come un obiettivo. In due settimane può cambiare tutto. Dobbiamo continuare a vincere e non rilassarsi. Per vincere contro il Palermo dobbiamo fare una partita al livello delle ultime, con concentrazione, intensità e qualità".



Caso Parma, può falsare il campionato?

"Ho visto col Chievo che stava giocando bene. Han fatto in dieci una buona partita. Credo che sia una squadra che gioca bene. Allenatore e giocatori hanno grande professionalità, ma è chiaro che in queste situazioni qualche episodio può incidere e spero che questo atteggiamento resti fino alla fine".



Le piace allenare il Napoli e si diverte?

"Quando una squadra cresce e si vede che i giocatori capiscono e i giocatori giocano bene e vincono, l'allenatore è sempre contento. La sensazione è che il lavoro che si fa, paga. Questa squadra cresce e mi piace tantissimo".



Questione Rafael

"fiducia in ogni elemento, se qualcuno non è al 100% dal punto di vista mentale viene aiutato. Il ruolo del portiere è particolare, Rafael è un buon elemento e il portiere deve sentire la fiducia. Non si può cambiare sempre in corsa, l'attaccante o un difensore può fare un errore ma può rimediare. Per il portiere è più difficile. Rafael ha dimostrato di essere un buon portiere, adesso però Andujar ha dimostrato di poter fare bene e decideremo tra i due. Per me non cambia tanto".



De Guzman uomo chiave anche a centrocampo?

"Con lui abbiamo avuto un piccolo problema. QUando è arrivato, si pensava che potesse giocare accanto a Gargano o David Lopez, ma non aveva la condizione fisica giusta. Ora sta bene e può fare tutto ed è intelligente. Adesso però dobbiamo sfruttarlo davanti"