Napoli, Benitez: "Voglio arrivare primo nel girone d'Europa League"

18:54 - Alla vigilia dell'ultimo match della fase a gironi d'Europa League, i grandi obiettivi di Benitez sono soprattutto due. "Dobbiamo arrivare primi nel girone", dice il tecnico in vista della partita contro lo Slovan Bratislava. Su Hamsik: "Chiaramente non sta giocando ai suoi migliori livelli, è un giocatore a cui manca fiducia e voglio recuperarlo perché è importantissimo. Domani giocherà lui, più altri 10".

LE PAROLE DI BENITEZ

Higuain punta sulla squadra per risorgere.

"Lui ha detto quello che deve dire. Dobbiamo lavorare al 100% tutti insieme per raggiungere gli obiettivi. Ma l'allenatore e i giocatori più importanti devono essere davanti agli altri".



Sul futuro.

"Per me la partita più importante è la prossima. Dobbiamo arrivare primi nel girone. Per me vincere ogni partita è un obiettivo".



Che Napoli si aspetta domani sera e domenica sera?

"In tante gare abbiamo avuto la partita in mano nonostante i pareggi. Vogliamo vedere il Napoli con qualità, che gioca un buon calcio e che vince le partite facendo un buon calcio".



C'è un problema psicologico per Hamsik?

"Hamsik si impegna e lavora anche durante le partite. Chiaramente non sta giocando ai suoi migliori livelli, è un giocatore a cui manca questa fiducia. Io voglio recuperarlo perché è importantissimo. Domani giocherà Hamsik, più altri 10".



Sul Liverpool eliminato e possibile rivale in Europa.

"Ieri ho visto la Juve e il Liverpool. Può succedere che giochiamo col Liverpool, ma per me è meglio non dire nulla così sono più tranquillo".



Novità tattiche per migliorare la fase difensiva?

"L'anno scorso la squadra si sbilanciava maggiormente, quest'anno c'è il controllo del gioco al 100%. Abbiamo sofferto solo nel primo tempo contro l'Inter e anche con la Sampdoria Higuain ha avuto molte occasioni. Nella stagione scorsa sono arrivati tanti record, quest'anno abbiamo delle difficoltà ma sono fiducioso perché ci sono grandi margini di crescita. Preferisco vincere 3-2 piuttosto che 1-0".



Possibile utilizzo di Andujar?

"Ci abbiamo pensato, ma diamo fiducia a Rafael perché è giovane e ha bisogno di riconquistarla pur avendo già tanta esperienza in carriera".



Firmerebbe per un'altra stagione a Napoli con lo scudetto e poi la panchina della spagna nel 2016?

"Non posso garantire risultati, per diventare una società di un certo livello bisogna avere la possibilità di vincere in 25 anni e non una sola volta. Non è facile parlare di progetti nel calcio italiano, l'importante è avere una mentalità vincente che ti consente di essere costantemente al vertice. Della Spagna non parlo perché per me Del Bosque può essere il c.t. per altri dieci anni e sarei sempre contento".



Come ritrovare l'equilibrio?

"Allenandoci, migliorando anche la tecnica individuale a partire dal riscaldamento col pallone, dando fiducia ai giocatori, lavorando sul possesso e migliorando la fase difensiva e di ripartenza. Oggi abbiamo fatto partitella a campo ridotto, questa è la strada per giocare un buon calcio. Le mie squadre subivano poco, il Napoli subisce di più e dobbiamo lavorare".



Doppio centravanti?

"Può essere, ma la parola chiave è l'equilibrio. Quando lo abbiamo trovato abbiamo fatto bene, poi con l'Empoli abbiamo perso il controllo del centrocampo. Con due attaccanti, un centrocampo e due esterni fortissimi, si può fare. Ma abbiamo calciatori con altre qualità da sfruttare".



Sugli errori dei singoli.

"Ogni allenamento devo trovare la soluzione a questi problemi. Se iniziamo ogni partita come quella con l’Empoli io sono felice, perché ho visto quello che chiedo ai ragazzi".



Sul mercato.

"Per costruire una squadra forte si possono spendere i soldi oppure lavorare. Quest’anno abbiamo perso Zuniga e Insigne, l’anno scorso non c'è stato Hamsik per tanto tempo. Michu? Ci sarebbe stato utile per le palle alte".

LE PAROLE DI MAGGIO

Napoli in difficoltà con le piccole. Problema di crescita?

"Può essere. Quando troviamo squadre che pensano a difendersi abbiamo molte difficoltà anche se creiamo molto. Solo col lavoro possiamo migliorare. E' difficile trovare il motivo".



Tocca ai big prendersi le responsabilità in campo?

"Nei momenti difficili è la squadra che deve venire fuori. Magari c'è qualche giocatore che deve dare qualcosa in più. Per me siamo tutti dei leader, ci sono giocatori di grande livello, ma tutti insieme dobbiamo venirne fuori".



Come si esce da questa situazione?

"Col lavoro e basta. L'impegno c'è sempre, tutti i giorni. Vedo che lavoriamo tutta settimana per un obiettivo importante, vogliamo migliorare".



Sul match d'Europa League.

"Vogliamo arrivare primi anche se la qualificazione è già garantita".