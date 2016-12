Napoli, Benitez: "Vittoria importante, stiamo giocando bene"

08:30 - Il Napoli batte l'Inter e vola in semifinale di Coppa Italia. Missione compiuta per Rafa Benitez: "E' stata una vittoria importante contro una grande squadra. La vittoria in Supercoppa ci ha dato grande fiducia, ma stiamo giocando come abbiamo sempre fatto. Contro l'Inter abbiamo aspettato di più per poi ripartire". Decisivo Higuain: "E' fortissimo e quando lo abbiamo acquistato lo sapevamo". Sul futuro: "Parliamo ad aprile".

Ottima anche la prova di Koulibaly come terzino destro: "Ha giocato in quel ruolo qualche volta in Belgio, ma mi dispiace per Maggio che ha accusato un fastidio alla schiena. Kalidou sta facendo una grande stagione e ha voglia di fare bene in qualsiasi ruolo gli chieda di giocare". Gli azzurri restano in corsa su tutti i fronti: "Non ho una preferenza, ogni titolo che possa arrivare è buono, non diamo la priorità a nulla. Giochiamo partita dopo partita e poi vediamo".

I COMPLIMENTI DI DE LAURENTIIS

Una partita bellissima, uno spot per il calcio italiano. Complimenti a Benitez e alla squadra #ADL

— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 4 Febbraio 2015