Napoli, Benitez: "Squalifica strana, i cori contro i napoletani non li hanno sentiti"

"Dopo ventisei anni siamo qua per giocare una semifinale europea, è un momento importante per la società - ha dichiarato Benitez nella conferenza stampa della vigilia -. Per quanto riguarda Parma sono sorpreso che abbiano sentito la mia opinione sul campo quando i cori contro i nostri tifosi non li hanno sentiti. E' strano. Ma la voglio finire qui". In casa del Dnipro il Napoli si gioca l'accesso alla finale di Europa League: "Ho detto ai ragazzi che siamo qui a Kiev per fare gol e vincere la partita. Loro si difendono bene e lo sappiamo, ma noi facciamo tanti gol. Ci proveremo anche contro di loro". Sempre all'andata il gol ucraino era in netto fuorigioco: "Il gol era irregolare, ma sono fiducioso per il ritorno. L'arbitro è esperto e sappiamo che tutti guarderanno il match con attenzione. Mi aspetto che non si ripetano errori e che sia una sfida normale non condizionata da episodi arbitrali".

Per Benitez è l'ennesima semifinale di Europa League: "Non c'è solo la mia esperienza, ma anche quella dei giocatori. Mi fido di loro perché sanno cosa accadrà in campo e sono preparati a reagire alle diverse situazioni della partita. Per la formazione deciderò dopo l'allenamento - ha continuato il tecnico prima di parlare del suo futuro -. Tutti sappiamo che devo parlare con la mia famiglia per capire cosa fare nella prossima stagione. Adesso dobbiamo essere concentrati su queste partite importanti, ma se resterò o meno non dipenderà da questo. Io sono tranquillo e credo molto nella mia squadra. Non credo che il Dnipro abbia paura di noi, ma abbiamo il massimo rispetto per loro. Dovremo essere meno spreconi dell'andata anche se penso che giocheranno in maniera differente rispetto all'andata. Dobbiamo segnare come fatto in tante altre partite e se facciamo 25 tiri in porta come a Parma sicuramente faremo qualche gol".