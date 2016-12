Napoli, Benitez soddisfatto: "Atteggiamento perfetto"

21:50 - Soddisfazione e profilo basso. Dopo il 2-0 contro lo Slovan Bratislava, Rafa Benitez si gode il secondo successo consecutivo del suo Napoli in Europa League, ma vuole restare con i piedi per terra. "La squadra ha avuto un atteggiamento quasi perfetto in una partita che poteva essere difficile - ha spiegato il tecnico partenopeo subito dopo la gara -. La qualificazione però è ancora lontana...".

HAMSIK E MAGGIO

Subito dopo la fine del match, hanno parlato anche i protagonisti in campo della vittoria del Napoli. Primo tra tutti Marek Hamsik. "Mi stanno giudicando perché non faccio gol ma le mie prestazioni non sono mai state brutte e ora è arrivato anche il gol", ha dichiarato lo slovacco, togliendosi qualche sassolino dalle scarpe. Molto carico Maggio: "Queste ultime vittorie restituiscono entusiasmo, oggi volevamo vincere e abbiamo mostrato la mentalità giusta. Noi non vogliamo mollare nessuna competizione, lotteremo fino alla fine concentrandoci partita per partita. E' presto per dire che siamo favoriti in Europa League, abbiamo giocato solo due partite e la strada è ancora lunga".