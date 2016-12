Napoli, Benitez: "Scudetto? Non abbiamo paura, ma serve equilibrio"

18:40 - Alla vigilia del match con lo Young Boys, Benitez è ottimista in vista della qualificazione ma predica calma per il campionato: "Sono certo che il Napoli passerà il turno, sappiamo di essere più forti ma dobbiamo dimostrarlo. Lo scudetto? Non ho nessuna paura ma le altre squadre sono forti. Tra di noi parliamo di vincere ogni gara, ma fuori dobbiamo essere equilibrati". Sul turnover: "Serve per non arrivare stanchi, vogliamo vincere qualcosa".

Sulla partita con lo Young Boys.

"All'andata abbiamo fatto un buon primo tempo, ma nella ripresa non siamo riusciti a svoltare. Sarà una gara difficile, sanno giocare bene a calcio. Credo che per loro sia una opportunità per mettersi in mostra, daranno il 100%".



Sul turnover.

"Cambio i giocatori per affrontare la partita con fiducia e vincere. Michu e David Lopez non giocheranno. Cambierò qualcosa sicuramente, sono tanti anni che prepariamo la rosa per tutto l'anno. Tutti sanno quello devono fare".



Con il turnover è possibile tenere i livelli visti con la Roma?

"Dal punto di vista fisico, la squadra sta bene. E' una questione di mentalità. La difficoltà è se una squadra si chiude, perché è più difficile trovare spazio. Noi dobbiamo migliorare nella gestione della partita e della tensione che gira intorno al Napoli".



Nelle ultime partite hanno ruotato 15 giocatori. Quanto manca agli altri?

"In rosa abbiamo 25 giocatori e voglio sfruttare tutti i 25. Se possiamo farne giocare 22-23 sarà meglio. La gestione della rosa dipende anche dai risultati. Usando solo 15 giocatori è difficile ottenere certi risultati".



Su Michu.

"Michu ha un problema alla caviglia e non sarà a disposizione. Dobbiamo fermarlo 2-3 giorni e vedere come reagisce".



Sul campionato.

"Ho tre motti da citare: Senza fretta, senza pausa; spalla spalla, tutti insieme; equilibrio quando le cose non vanno bene ed equilibrio quando le cose vanno bene. Una partita alla volta, pensiamo allo Young Boys. Se vinciamo siamo più vicini a un obiettivo. Scudetto? Io non ho nessuna paura ma le altre squadre sono forti. Nello spogliatoio parliamo di vincere ogni partita, ma fuori dobbiamo essere equilibrati".



Sull'Europa League.

"Quando dissi che uscire dalla Champions non sarebbe stato un dramma mi hanno 'ucciso', dobbiamo gestire le sensazioni. Possiamo qualificarci, sappiamo di essere più forti ma dobbiamo dimostrarlo in campo. Se non dovessimo vincere, avremmo altre chance per passare il turno e sono certo che il Napoli passerà il turno".



Sugli ultimi risultati positivi.

"Dobbiamo sfruttare l'intera rosa, in modo tale da arrivare in maniera semplice a destinazione. Schierare sempre la stessa rosa potrebbe creare qualche problema fisico. Senza turnover c'è il rischio di arrivare stanchi negli ultimi due mesi di campionato. Vogliamo vincere qualcosa".



Sull'entusiasmo portato dalla vittoria contro la Roma.

"Noi pensiamo sempre alla vittoria, non penso mai di non poter vincere una gara. Deve essere così, c'è l'ambizione di vincere e arrivare in fondo alle competizioni. Non abbiamo paura di nessuno, ma c'è rispetto per le altre squadre molto forti".



Sulla squadra.

"Nella trequarti avversaria abbiamo un possesso importante, questo dimostra che la nostra è una squadra offensiva. Dobbiamo migliorare in difesa ma anche in termini realizzativi, la chiave per me è avere una idea di gioco per attaccare e vincere sempre. L'anno scorso facevamo più reti tirando meno, inoltre subiamo poco ma gli avversari segnano comunque. Dobbiamo migliorare anche qui".



Sul ballottaggio a centrocampo tra Lopez, Gargano, Inler e Jorginho.

"Parlo allo stesso modo con ognuno di loro, anche con Radosevic. Sanno come voglio giocare, poi cambio rispetto alla condizione fisica. Questa può essere la forza della rosa, io voglio sempre il massimo da ognuno di loro".



Sul mercato.

"Noi facciamo 2-3 settimane di riposo dopo il mercato estivo, ma con Bigon parlo tutti i giorni di ogni argomento. Entrambi sappiamo che è presto per parlare di mercato, segnaliamo sempre qualche elemento interessante ma manca molto al mercato di gennaio. Sappiamo cosa cercare, ma dobbiamo aspettare qualche settimana".