Napoli: Benitez ritrova Callejon, Higuain non si ferma più

12:46 - Sullo slancio della Supercoppa conquistata a Doha contro la Juve, il Napoli rifila quattro sberle al Cesena e si conferma al terzo posto in classifica. Un successo che alimenta l'entusiasmo dei tifosi partenopei, che pensano già alla super sfida in programma domenica sera contro i bianconeri. Intanto Benitez si gode la sua coppia d'oro formata da Callejon e Higuain, 18 gol in due nelle prime 17 giornate di campionato.

Dopo un periodo complicato tra novembre e dicembre (3 punti in 4 partite), la stagione del Napoli comincia ora a prendere una piega diversa, certamente incoraggiante per Aurelio De Laurentiis. Il 22 dicembre è arrivata la Supercoppa italiana contro la Juventus, prossima avversaria degli azzurri al San Paolo (domenica, ore 20:45). La squadra di Benitez, reduce da due successi di fila in campionato, vuole proseguire la marcia verso il terzo posto (attualmente condiviso con la Lazio), grande obiettivo stagionale.



Per raggiungere il traguardo, il Napoli può fare affidamento sulle sue due stelle ritrovate: Higuain e Callejon. Il Pipita, dopo la doppietta di Doha, ha infilato altre due reti a Cesena, salendo così a 9 reti in campionato e 13 stagionali. Lo spagnolo (9 centri, tutti in campionato) è invece tornato al gol dopo 66 giorni ed è carico più che mai in vista di un 2015 da possibile protagonista. Senza dimenticare capitan Hamsik (gol e assist a Cesena), che sta lentamente tornando ai livelli di un tempo.