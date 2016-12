Napoli, Benitez: "Rinnovo? Ne parleremo a gennaio"

14:41 - Domenica sera c'è l'Inter, e Benitez si aspetta una gara molto difficile: "Sarà un match molto duro, loro sono una squadra fortissima e costruita per vincere. Saranno sotto pressione, ma noi proveremo comunque a fare la partita". Poi una battuta importante sul suo futuro a Napoli. "Con il presidente non abbiamo discusso del rinnovo - ha spiegato lo spagnolo -. Abbiamo deciso di pensare alle partite che mancano, ne parleremo a gennaio".

LE PAROLE DI BENITEZ

Napoli può lottare per lo scudetto?

"Io credo che sono stato chiaro fin dall'inizio. Per me vale una partita per volta. Non di obiettivi finale. Se vinciamo con l'Inter la squadra avrà più fiducia e possiamo continuare a vincere e a pensare al titolo".



La partita contro l'Inter

"E' una partita contro una delle squadre più forti del campionato. Si sono rinforzate molto e può essere al top della classifica. Ora non sono nel momento migliore, ma la forza della rosa e la qualità della rosa sono da prime della classifica. Sappiamo che con Cagliari e Fiorentina poteva andare meglio per l'Inter che è una squadra fortissima, costruita per l'Europa. Sarà una gara difficile per entrambe le squadre che vogliono far bene e risalire".



Capitolo rinnovo

"Era importante capire cosa ha fatto la squadra ed il presidenter s'è congratulato. Sapevamo della domanda sul rinnovo, non abbiamo deciso una data ma fino a gennaio è meglio concentrarsi sulle partite che ci attendono".



Come sta il Napoli?

"Abbiamo davanti altre 7 partite in 21 giorni. Sarà dififcile sicuramente. Abbiamo vinto tre partite di fila. La squadra ha fiducia e mentalità giusta, ma dobbiamo dimostrare ancora tutto contro l'Inter. Possiamo competere contro chiunque".



Pressione del match con l'Inter

"Loro giocano in casa e i tifosi si aspettano una vittoria. Noi per la nostra mentalità anche in trasferta proviamo sempre a vincere. Loro hanno pressione, ma noi vogliamo provare a vincere in qualsiasi stadio".



Hamsik può far saltare il banco?

"Loro col loro modulo, noi col nostro, sappiamo cosa dobbiamo fare".



Passato in nerazzurro

"Erano quindi sopra i 30 anni, era difficile confermarli ancora (ride, ndr), ho degli amici nello staff e nel club, ma penso alla gara".



Le critiche a Mazzarri

"Una squadra di prestigio si attende sempre di essere al vertice, per me è una squadra forte e sono sicuro che sarà al top della classifica".



Il Napoli senza Gargano

"A me non piace parlare degli infortunati, ma lui ha rinunciato alla nazionale per prepararsi e dispiace, anche se abbiamo giocatori in rosa per fare bene. Se provinciamo a vincere anche per lui è meglio".



Inter spareggio per la Champions?

"Sì, soprattutto perché la nostra mentalità e la nostra fiducia è molto positivo. Se vinciamo la quarta partita contro un rivale diretto sarà molto positivo per la fiducia della squadra. La sosta ha interrotto la striscia, ma non possiamo farci niente. Dobbiamo verificare che i giocatori non abbiano subito infortuni e poi prepararci al meglio per riprendere il cammnino"



Con l'Inter la partita si gioca sugli esterni

"La squadra ha la mentalità per vincere in questo stadio, sono tranquillo sotto questo punto di vista. Loro hanno esterni, ma anche intermedi e sono attrezzati per vincere contro tutti essendo di massimo livello. Se noi facciamo quello che abbiamo fatto nelle ultime partite possiamo vincere".



Il rapporto con De Laurentiis

"Abbiamo prlato della prima squadra, di cosa ha fatto e di come non ha mollato. Abbiamo parlato un pò, come facciamo ogni giorno. Voi dimenticate che io sono qui ogni giorno col direttore Bigon e parliamo di tutto ciò che riguarda il club. Prima abbiamo parlato di diversi giocatori giovani".



Regalo di Natale per i tifosi?

"Abbiamo deciso insieme che queste partite sono importanti e senza fissare una data parleremo del futuro".