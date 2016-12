Napoli: Benitez resta in silenzio, la società attacca i media 

18:16 - Vigilia di assoluto silenzio per Rafa Benitez: niente conferenza stampa né interventi in radio in vista della sfida di domenica alle 15 al San Paolo contro la Fiorentina. Una scelta che conferma la volontà del tecnico del Napoli e della squadra di isolarsi nel ritiro di Castelvolturno in un momento di grossa crisi. Un silenzio contrapposto al rumore degli echi della furia di De Laurentiis e dei pettegolezzi su presunte 'notti brave' dei giocatori.

COMUNICATO: L'INDIGNAZIONE DEL NAPOLI

Il Presidente del Calcio Napoli, i calciatori e lo staff tecnico sono indignati per i reiterati attacchi da parte di alcuni media, basati su illazioni o pettegolezzi destituiti di ogni fondamento.



Vengono raccontati episodi fantasiosi che coinvolgerebbero molti calciatori relativamente ai propri stili di vita, cercando di comprometterne la propria immagine e la propria professionalità. Diventa addirittura paradossale smentire cose che non sono vere.



Già ieri il Presidente De Laurentiis ha ribadito che la società non intende inseguire alcun pettegolezzo perché è certa della professionalità dei suoi ragazzi. Dispiace prendere atto che alcuni media, ancora oggi, oltre a non dare rilevanza a quanto detto ieri dal Presidente De Laurentiis, dimostrano di essere palesemente condizionati da un atteggiamento che mette il Napoli nel mirino.



La Società Calcio Napoli non ci sta. Non si può scherzare sulla professionalità di chi lavora nel Napoli, a tutti i livelli, e non si possono lanciare macigni attraverso fantasiose ricostruzioni. La Società Calcio Napoli ha, quindi, dato mandato ai suoi legali per agire in tutte le sedi più opportune a tutela della propria onorabilità e di quella dei propri tesserati.