Napoli, Benitez rassicura Mertens: "Stia tranquillo, lo aspettiamo" 

15:20 - Non ci sarà con il Cagliari, proverà a recuperare per lo Sparta Praga in Europa League. Ma in ogni caso Dries Mertens può stare tranquillo, parola di Rafa Benitez: "Ho parlato sia con lui che col dottore, gli abbiamo ribadito che deve essere tranquillo, la priorità è che stia bene". Non solo il belga assente contro i sardi: "Devo valutare tutti e scegliere formazione e modulo. Anche Ghoulam può giocare alto a sinistra o passare alle due punte".



"A centrocampo abbiamo molte soluzioni - ha continuato Benitez ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli - devo vedere chi sta meglio. Col Cagliari sarà una partita bella e spettacolare. Vedremo due squadre che attaccano, quello che tutti vogliamo, un bel calcio. Giocando sempre così ci saranno più tifosi in tutti gli stadi italiani, sono convinto che i tifosi che verranno al San Paolo si divertiranno. Dopo la sosta è sempre difficile ripartire, ma arriviamo con tre risultati positivi senza subire gol e la fiducia è alta. Tutti mentalmente sono preparati, anche chi è appena tornato".