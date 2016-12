Napoli, Benitez: "Questa partita è un segnale importante"

22:04 - "Questa partita è un segnale che dimostra quello che possiamo fare, le potenzialità della nostra rosa, che dobbiamo sfruttare al massimo sia in campionato, sia in Coppa". Benitez commenta così la larga vittoria del Napoli sul Verona: "Mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra, c'è stata una reazione importante dopo il gol iniziale. E abbiamo fatto uscire Higuain dalla gabbia. Adesso lo rimettiamo dentro per farlo uscire ancora mercoledì".

"Hamsik ha segnato, Higuain pure e la squadra ha girato bene - ha proseguito il tecnico spagnolo - . Nella fase difensiva c'è stato qualche errore, può capitare ma mi è piaciuta la reazione della squadra e la voglia mostrata dopo i gol". Benitez ha anche parlato sul silenzio stampa della squadra: "Noi parliamo, lo faccio io e lo fa la dirigenza, ma la squadra andava lasciata tranquilla. Molto dipende anche dalle cose che si scrivono, noi abbiamo deciso di gestire così la comunicazione".